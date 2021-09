Sala: "Il Salone sta andando bene, ho lottato molto per questo"

"Il Salone sta andando bene, come normale che fosse. Non mi voglio prendere i meriti ma ho lottato tanto, perché il Salone, pur in una formula rivista, ci fosse. Perché intuivo l'importanza, in questo momento, di riapertura, di una presenza del Salone". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione di Be Water, a Piscina Cozzi. "La cosa molto positiva è che mi segnalano la presenza di tanti stranieri, che si vede palesemente anche in giro per la città", ha concluso Sala.

Sala: "Sfida Lega-Fratelli d'Italia nel centrodestra? Sono curioso del risultato"

"Credo che sia una cosa un po' naturale in questo momento perché è evidente a tutti: Fratelli d'Italia sta cercando di scalare le gerarchie all'interno del centrodestra". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione di Be Water a Piscina Cozzi, nell'ambito della Design Week, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se la 'lotta' tra Fratelli d'Italia e Lega per prendere più voti alle elezioni amministrative possa essere un vantaggio per la sua coalizione. "La politica funziona anche su questi meccanismi. Al di là del vantaggio o non vantaggio per noi, non è una cosa che possa sorprendere. Anch'io per curiosità attendo quello che sarà il risultato del centrodestra e all'interno del centrodestra", ha aggiunto Sala.

Il sindaco di Milano ha affronato diversi altri temi di attualità: estensione dell'obbligo vaccinale? "Dipende. Per i funzionari pubblici, probabilmente ha senso. Su bar e ristoranti non credo sia necessario". "Confermo che sono sempre stato favorevole alle vaccinazioni e al Green Pass come linea generale, poi lascio fare al Governo il suo mestiere", ha concluso Sala. "Abbiamo domani una conferenza stampa sugli orari della città. Stiamo facendo le ultime riflessioni guidati dal prefetto", per garantire anche il rientro in sicurezza a scuola della prossima settimana.