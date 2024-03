Sala e l'imitazione di Crozza: "Divertente, ma io sono banale...". VIDEO

Sala e l'imitazione di Crozza: "Divertente, ma io sono banale..."

"Credo che sia assolutamente divertente anche se non so se sono cosi' facile da imitare, alla fine sono un po' banale, non sono un personaggio". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della conferenza stampa di presentazione del festival del Teatro "Presente indicativo", rispondendo a chi gli ha chiesto se gli fosse piaciuta l'imitazione di Maurizio Crozza, che nel suo show ha indossato le vesti del primo cittadino del capoluogo lombardo ironizzando sul tema delle buche.

"Ho visto la prima ma non la seconda, a me Crozza piace e credo che la faccia sempre bene", ha spiegato. Quindi, "non penso che sara' facile andare avanti molto, nella mia banalita' e nella mia normalita'. Questo 'lo dico ai miei' che e' piu' un 'ascolto i miei' e' un po' il mio modo di essere", ha concluso.