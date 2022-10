Sala in collegamento con Samantha Cristoforetti: “Sei modello di riferimento”

C'erano anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al collegamento che l'astronauta Samantha Cristoforetti ha tenuto con alcuni bambini delle due città direttamente dalla stazione spaziale internazionale.

Sala: “Grazie dalla comunità milanese”

"Voglio dirti grazie dalla comunità milanese e dirti che sei un modello di riferimento per tanti - ha detto Sala parlando con la neo Comandante della Stazione Spaziale Internazionale -. Noi politici non lo siamo ma figure come te lo sono e sei anche un modello importante per le donne che spesso fanno una fatica ingiustificata ad emergere”.

Sala: ”Pochi sanno che Samantha è milanese”

Samantha è milanese, pochi lo sanno che è nata a Milano, poi l'abbiamo persa in giro per il mondo e poi per lo spazio. E’ un esempio positivo di cui abbiamo bisogno". Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha invece sottolineato "il grande sostegno della città perché sei un punto di riferimento non solo per le tue dote di leadership e per come rappresenti l'Italia - ha concluso -. Napoli ti vuole bene e ti sostiene".