Sala: "Incauta colletta per vigili che bloccarono trans"

"Mi sembra una cosa anomala, impropria, io rispetto a operatori polizia non ho mai avuto atteggiamenti ideologici o demagogici e prima di esprimere un giudizio ho chiesto una valutazione seria, però per come abbiamo visto degli errori ci sono stati e penso che sia una iniziativa un po' improvvida".

Il sindacato di polizia ha avviato una raccolta fondi in favore dei vigili che bloccarono una donna transessuale di origine brasiliana

Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, commenta la decisione del sindacato di polizia di avviare una raccolta fondi in favore dei vigili che bloccarono una donna transessuale di origine brasiliana utilizzando anche spray al peperoncino e manganello lo scorso maggio.