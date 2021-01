Sala incontra studenti: "Serve soluzione mista: lezioni in presenza e Dad"

"Oggi - ha scritto sul suo profilo IG domenica 17 gennaio il sindaco di Milano, Beppe Sala - ho incontrato una delegazione di studenti del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano. Sono sempre più convinto che sia il momento di andare verso una soluzione mista lezioni in presenza/DAD. È da troppi mesi che gran parte delle aule delle scuole sono vuote. Ciò crea differenze sociali inaccettabili, penalizzando, per esempio, chi vive in case piccole o chi non ha pieno accesso alle tecnologie. Perché dopo quasi un anno di gestione della pandemia dobbiamo ancora accettare che si possa frequentare un centro commerciale e non un’aula scolastica?". "Spero che la politica non faccia anche del tema scuola una triste contesa alla ricerca di voti", ha concluso il sindaco.