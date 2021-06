Sala: "Io ecologista? Il capitale ha scelto il green, è la strategia migliore"

"Il capitale ha scelto il green, con tutte le conseguenze del caso. Faccio l'ecologista perché, dall'Europa in giù, è la strategia migliore". Queste, secondo quanto riferisce Mia News, le parole del sindaco Giuseppe Sala alla presentazione del libro dell'assessore Cristina Tajani "Città prossime - Dal quartiere al mondo: Milano e le metropoli globali". "Più un progetto tiene conto dell'ambiente, più è facile che ottenga finanziamenti. Non è un vezzo ma il punto di partenza per costruire tutto: dalla sanità alla manifattura cittadina. Per ripartire infatti dobbiamo avere chiara l'idea di città che vogliamo delineare", aggiunto Sala.

"Le realtà che non sono improvvisate, come quella milanese, hanno avuto il loro momento di shock pandemico e poi hanno pensato come fare per continuare. Il popolo milanese guarda sempre avanti, e questo è il momento di farlo. Ci sono dei protagonisti con una base politica che merita di più, in questi dieci anni abbiamo fatto tanto per trovare nuove formule e continueremo a farlo".