Sala: "Io federatore del centrosinistra? Ora non posso distrarmi da Milano"

"Elly Schlein sa che io ho certamente disponibilita' a dare un contributo al futuro del centrosinistra ma sa altrettanto che ce l'avro' in maniera compiuta quando sara' il tempo giusto. Adesso non posso permettermi di distrarmi da Milano, e' ancora molto presto". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento in citta' a proposito di un suo eventuale ruolo da federatore del centro visto il suo posizionamento a favore di un centro piu' forte a sinistra. Ieri l'incontro con Schlein, con la quale tuttavia si è parlato di competizione industriale.

Sala: "Renzi e Calenda? Bisogna sentire altri, altrimenti siamo punto e a capo"

"Bisogna riflettere, studiare - ha aggiunto -, non sono un politico da slogan ma da proposte e da approfondimenti. Questo non toglie che e' gia' tempo di riflessioni, sui temi, sulle questioni importanti. Escludo certamente in un tempo breve una mia precisa presa di posizione". A chi gli ha chiesto se stia sentendo Matteo Renzi o Carlo Calenda, ha risposto: "E' inutile che senta qualcuno che e' gia' protagonista di questo mondo, altrimenti siamo punto a capo. Secondo me c'e' tanta gente che ha voglia di darsi da fare e di contribuire, per cui siamo proprio alle discussioni. Ma centrali sono i programmi e il perche' volere essere in politica", ha concluso.