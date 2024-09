Sala: "Io presidente dell'Anci? Sarebbe complesso. Ma il Nord prenda posizione"

Sala: "Io presidente dell'Anci? Sarebbe complesso"

Quella per la presidenza dell'Anci "penso che sia una corsa su cui bisogna che il nord prenda posizione". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento promosso da Il Giornale, 'La Grande Milano. Dimensione Smart City'. Parlando di una sua ipotetica candidatura ha aggiunto: "credo che per me sarebbe molto complesso vista la complessità di Milano".

Sala: "Referendum cittadinanza, le imprese sanno che servono tanti immigrati"

Sala si è espresso anche su autonomia differenzata e su referendum sulla cittadinanza: "È abbastanza evidente che al Sud si sentano toccati da questa proposta sull'autonomia differenziata e credo che tocchi anche il Nord. Al tempo stesso Sala si schiera a favore del referendum sulla cittadinanza, "tema di tutti: al nord c'è la sensibilità di tanto mondo imprenditoriale che sa che per far funzionare le nostre aziende abbiamo bisogno di tanti immigrati".