Sala: "L'apertura di Conte? Apprezzo ma pensiamo al primo turno"

"Credo che Conte stia cercando di portare i 5stelle nell'alveo del centrosinistra, il punto non sono apparentamenti sulla base delle volontà, ma sulla base dei programmi. Cominciamo a passare il primo turno e poi ci ragioneremo, però non posso che apprezzare questa linea che Conte sta dettando". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine delle celebrazioni dei 130 anni della Camera del Lavoro. Ieri il presidente del Movimento 5stelle Giuseppe Conte, a Milano, ha infatti chiuso a un possibile dialogo con il centrodestra per il ballottaggio.

Il caso Morisi sarà un elemento di svantaggio per Luca Bernardo ?"Non lo so dire. Più che il caso Morisi in sé mi pare che all'interno della Lega stanno venendo alla luce divisioni che erano latenti, la Lega di Salvini è diversa da quella di Giorgetti, di Zaia e di Fedriga, a mio avviso, per cui credo che sia anche per loro il momento di chiarirsi che Lega vogliono". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine delle celebrazioni del 130 anniversario della Camera del Lavoro della città Metropolitana di Milano. "Io penso che nella Lega ci sia un conflitto interno latente da tempo, adesso sta venendo fuori. Il problema per me non è il vantaggio o svantaggio, è che molto importante anche per il futuro del centrodestra in Italia. Quindi lo guardo da politico con curiosità, poi sono problemi loro”, ha concluso.

"Fare il sindaco è un problema anche di profilo umano, i milanesi, con i miei difetti, mi conoscono e spero possano apprezzare alcune caratteristiche che ho. Tra le caratteristiche metterei il fatto che una certa competenza l’ho dimostrata, indipendenza dai partiti l’ho dimostrata, e poi vorrei sottolineare una cosa importante, ovvero che sono incorruttibile, ho fatto una lunga carriera a livello manageriale e politico e tutti sanno che è una mia caratteristica”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione dei 130 anni della Camera del Lavoro di Milano.Tornando sulle polemiche dei giorni scorsi sollevate dal centrodestra contro l'appello al voto disgiunto lanciato dal sindaco agli elettori di centrodestra, Sala ha precisato: "Sto invitando a votare per me, non capisco perché sarei scorretto. Non devo fare campagna? Se preferiscono che me ne stia in Liguria a guardare il mare posso provare a chiedere. Ma uno che si candida questo fa. Quindi mi sento totalmente nella ragione a chiedere a una parte dell’elettorato che so stanno dall’altra parte di valutare chi è il sindaco migliore".

Sento parlare del Patto per l'Italia, siamo tutti favorevoli, ma deve trovare applicazione pratica, siccome ora arriveranno fondi significativi tramite il Pnrr, ecco il Piano è l'occasione per rendere vivo il Patto per l'Italia, perché Milano si aspetta molto dal Pnrr e sfruttarlo per cambiare un po' passo, trovare uin lavoro nuovo e buono, cercare di proteggere quelle categorie che fanno sempre più fatica a trovare lavoro come le donne". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine delle celebrazioni 130 anni della Camera del Lavoro di Milano. Il sindaco interpellato sul caso dei due operai morti all'interno del campus dell'Humanitas, ha detto: "La sicurezza sul lavoro è tema fondamentale, noi ci troveremo a investire una quantità di soldi per cui non siamo abituati, questo dovrà portare magari a velocizzare le procedure di gare, ma non i modi con cui si gestiscono le opere, questo è un tema di grande attenzione per il nostro Paese".

LEGGI ANCHE: ECCO COME E' NATO LO STEMMA DI MILANO