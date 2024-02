Sala: "L'Italia unica nazione in Europa col limite ai mandati dei sindaci"

Il limite ai mandati dei sindaci: le parole del sindaco di Milano

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un intervento ad un convegno in prefettura ha riferito sul tema del limite dei mandati dei sindaci: "Continuiamo ad essere l'unico paese in Europa che ha un limite di mandato per i sindaci delle grandi città, in Portogallo si possono fare tre mandati e negli altri paesi non ci sono limiti". "Il dibattito, diciamo la verità, non é sul fatto se sia giusto o no ma su quanto sia conveniente o meno ad un singolo partito", ha aggiunto.

Sala: "Tema che squalifica la politica"

Secondo il sindaco di Milano la questione del limite dei mandati dei sindaci è un tema "vergognoso" che "squalifica la politica". "Ma perché poi l'Italia deve essere sempre così diversa da altri paesi e non seguire gli usi e i dettami che vediamo negli altri paesi? In un mondo moderno va bene che in un città di dimensioni significative un sindaco non possa fare un terzo, quarto o quinto mandato o un governatore come Zaia non possa fare un quarto o quinto mandato?", ha concluso Giuseppe Sala.