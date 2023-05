Sala: "L'uscita di Cottarelli non è un bel segnale"

La decisione di Carlo Cottarelli di lasciare il Pd e il posto da senatore, per Giuseppe Sala "non e' un bel segnale". "Posso dire - spiega a margine di un evento in Fondazione Feltrinelli - che conoscendo Cottarelli, un po' me lo aspettavo perche' lui si sente di appartenere da un lato a una linea liberale e progressista che evidentemente lui non vede rappresentata".

Il sindaco di Milano: "Conoscendolo, personalmente non è una cosa che mi ha sorpreso"

Aggiunge il sindaco di Milano: "Soprattutto perchè in questo momento sembra emergere poco e trovare poco spazio per le sue competenze e la sua voglia di portare contributo sulle logiche piu' economiche e di politica industriale". "Mi dispiace - conclude - e mi auguro che non ci siano altre uscite perchè in questo momento non servono. Conoscendolo, personalmente non è una cosa che mi ha sorpreso".