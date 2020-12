Sala: la mattina di Natale da Pane Quotidiano ad aiutare

"Ripropongo - ha scritto su Instagram il sindaco di Milano, Beppe Sala, pubblicando un'immagine che lo ritrae vicino a una grande pagnotta scattata in occasione di Expo 2015 - questa vecchia foto. Credo nella solidarietà come valore assoluto della nostra società, ora più che mai. La mattina di Natale andrò da Pane Quotidiano, a dare una mano ma, soprattutto, a ringraziare chi tutto l’anno fa la sua parte per gli altri. Metto già in preventivo che c’è chi dirà “ecco, è in campagna elettorale”, ma tirerò un respiro e non risponderò. Sono cresciuto in una famiglia normale, per bene, e non finirò mai di ringraziare i miei genitori per i valori che hanno saputo trasmettermi."