Sala: "La sinistra sia coesa se vuole vincere"

"C'e' una parte della sinistra milanese che fa un po' del brontolio e un po' di distinguo la sua cifra. Ma finche' c'e' Beppe Sala che fa da parafulmine dell'universo mondo si va avanti. In politica bisogna esprimere idee ma la cosa piu' importante e' vincere. Se non si vince poi succede quello che stiamo vedendo. Nel Paese c'e' un'occupazione da parte del centrodestra in tutti i ruoli. Stiamo attenti perche' tre anni sono lunghi ma passeranno anche. O si trova una formula per essere veramente coesi, e non sempre a cercare i distinguo. Noi facciamo piu' fatica a essere compatti quando c'e' il momento di decidere e questo e' estremamente pericoloso". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Sullo sfondo, i malumori per la nomina di Geronimo La Russa nel cda del Piccolo. Iscriviti alla newsletter