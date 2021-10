Sala: "Manifestazioni no Green Pass? Difficile trovare una soluzione"

I manifestanti No Green Pass "non rispettano la regola di ingaggio basilare delle manifestazioni che è 'si concorda il percorso' e a questo punto diventano incontrollabili, la Polizia cosa deve fare? può fare solo una cosa, 'caricarli', cosa che ovviamente capisco il Prefetto non intende fare. E' veramente frustrante perché passo la seconda parte del pomeriggio del sabato ad osservare dal video quello che succede, ma ti senti veramente frustrato. Ne parlavo stamattina con il Prefetto, è difficile ad oggi trovare una soluzione": lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala tornando sulla manifestazione no Green Pass di sabato.

"Ho seguito i molti sabati, siamo a 14, si separano in varie parti, non c'è un corteo e la polizia o ha 3-4 volte uomini e donne a disposizione per fronteggiarli o non ce la fa. Questo è quello che dice il Prefetto e io non ho motivo per non credergli. C'è solo una via, isolarli, ma sono talmente tanti che si diramano in varie parti, noi pensiamo a una manifestazione, ma sono più manifestazioni. Partono in origine uniti, ma poi vanno dove vogliono", spiega il sindaco.

In merito alla possibilità di dialogo con i No green pass, Sala - riporta Mianews - ha fatto l'esempio del confronto avuto con un cittadino che i giorni lo ha fermato per strada: "Ovviamente ci ho parlato" ma "non siamo arrivati a nulla, hanno una controinformazione incredibile, per cui veramente obiettano sulle nostre logiche", ha riferito il sindaco. "Alla fine gli ho detto 'mi spieghi perché non ti vaccini, cosa ti costa'?" La risposta è stata "'perché ho paura', e lì - ha commentato Sala - finisce tutto".

La stoccata alla destra

"Abbiamo fatto l'apertura del consiglio comunale, i rappresentanti di questa destra hanno ricominciato come nulla fosse successo: provocazioni, negare l'evidenza di Milano che vuole ripartire" parlando di "un modello negativo"; "io probabilmente 5 anni fa me la prendevo anche adesso mi scivola via come acqua corrente" e "probabilmente fanno il mio gioco: oggi la gente non dico che vuole il pensiero positivo in assoluto, ma vuole la prospettiva di sviluppo": lo ha detto Sala tornando sull'esito del voto delle amministrative. "Non voglio dare lezioni a nessuno" ma "parte degli elettori naturalmente di destra hanno votato per me. Perché oggi la destra è ampiamente rappresentata, non è rappresentato con chiarezza il pensiero conservatore, il centrodestra conservatore, il centrodestra moderato" e di "quello hanno votato in tanti per me".

