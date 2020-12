Sala: "Milano 2021, se perdo resterò in Consiglio"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare della sua ricandidatura nel corso dell'evento online L'Europa delle citta' oltre il Covid'. "Mi ricandido a poter guidare per altri 5 anni Milano, mi ricandido sapendo che per me l'impegno per la citta' e' un impegno: se vincero' sara' sindaco per altri 5 anni se perdero' mi cerchero' un lavoro e garantiro' il fatto che siedero' in Consiglio comunale a portare avanti le battaglie politiche che mi sono intestato". In diretta sul sito Corriere.it Sala ha aggiunto: "In ogni caso sono convinto che Milano puo', sulla base dell'ottimo percorso che ha fatto, andare verso una discontinuita' e un allineamento ai tempi e a quello che noi percepiamo vogliono essere le grandi citta' moderne, aperte, internazionali del mondo".

Per ricostruire la citta' del post Covid "penso che ci sara' una prima fase in cui ,da un lato, si progettera' la citta' del futuro ma dovremo essere molto attenti anche ai bisogni della citta' perche' anche nella ricca Milano c'e' tanta poverta' e in tanti stanno perdendo il lavoro", ha aggiunto Sala. "Io mi sento un progettista del cambiamento ma adesso cerco di contenermi perche' bisogna dare una mano a chi e' in grande difficolta' - ha aggiunto -. La maggior parte dei sindaci e degli esponenti politici credo che concordino sul fatto che trasformazione ambientale, trasformazione digitale ed equita' sociale saranno le caratteristiche del cambiamento, ma non deve essere solo un mantra bisogna convincere i nostri cittadini che si puo' e che noi ci candidiamo a gestire questo passaggio. Bisogna trovare delle formule per essere credibili".

"Oggi il Sindaco Sala, annunciando che rimarrà in Consiglio comunale nell'ipotesi in cui non venisse riconfermato alla guida della città, dimostra ancora una volta di avere a cuore Milano e l'impegno nel voler continuare a portare avanti battaglie giuste e necessarie per i cittadini e le cittadine. Parole serie da parte di un amministratore che dimostra ogni giorno di essere all'altezza della sfida che abbiamo davanti a noi. Ci aspetta un grande lavoro di cura e ricostruzione, all'indomani di una pandemia che ha portato sconquasso e aperto ferite in tutta Europa, e sapere che il nostro Sindaco Sala ci sarà è una garanzia per guadare al prossimo futuro con meno preoccupazione e maggiore fiducia". Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani commenta quanto dichiarato questa mattina dal sindaco.