Sala: "Milano, aria irrespirabile: quattro auto ogni 10 abitanti nel 2033"

Sala: "Milano, aria irrespirabile: quattro auto ogni 10 abitanti entro il 2033"

"Il punto è che a volte l'aria di Milano è irrespirabile e, anche se non sarò più io il sindaco, lavoro perché in città fra dieci anni ci siano 40 auto ogni cento abitanti. Oggi sono 49 e bisogna avere il coraggio di dire che sono troppe. Per realizzare questo obiettivo si devono offrire possibilità di spostamento alternative come le metropolitane, i mezzi in sharing, taxi e bisogna porre dei limiti. Area B limita il traffico anche se mi rendo conto delle difficoltà che si hanno per cambiare un'autovettura vecchia ma la nostra è una scelta che la politica deve attuare: metto a rischio una parte dei cittadini che non possono cambiare auto ma miglioro il profilo ambientale". Così il sindaco Giuseppe Sala intervenuto nella trasmissione Radio Anch'io su Rai Radio 1. Iscriviti alla newsletter