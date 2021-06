Sala: "Milano, basta parlare di periferie e risolvere i problemi"

"Basta parlare di periferie. Ci sono quartieri e quartieri. Molti hanno fatto passi avanti dove la qualita' dei servizi e' molto buona e altri dove ci sono ancora sacche di problemi che vanno affrontati. Ci facciamo del male se continuiamo a distinguere tra centro e cio' con non lo e', anche perche' a Milano il centro e piccolissimo. Concentriamoci laddove i problemi ci sono". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo al convegno "Quali politiche sociali per Milano?" trasmesso in diretta sulle pagine Facebook di FP CGIL Milano e di CGIL Milano. Milano dovrebbe diventare non tanto una citta' policentrica ma una citta' con "tanti quartieri ognuno con sua dignita' che vanno trattati in maniera differente. E' un salto che bisogna fare, dobbiamo essere convinti insieme". "Rispetto al welfare - ha aggiunto Sala - dobbiamo sentire di avere due macro obiettivi: e' vero che e' una risposta a situazioni di disagio, ma in una situazione moderna deve essere anche motore di sviluppo economico e sociale. Si tratta di diffondere modelli che in alcuni casi hanno funzionato. Dobbiamo farlo altrimenti e' una battaglia persa se pensiamo solo a welfare di assistenza".

"Il lavoro deve essere nuovo e verde"

"Oggi noi spendiamo 400 mln in welfare - ha spiegato -. E non si taglia un euro. Riconosco che i governi ci sono stati in questi periodi. Ma chi sa come sara' nel futuro?". Per la citta' del domani il sindaco intende "Immaginare una strategia coerente con il multi centrismo vero che va sostenuta pero' da servizi necessari per ogni singolo quartiere. Non e' che sia un maniaco della crescita a tutti i costi, diciamo che non credo nell'ipotesi di decrescita. La formula non puo' essere quella del passato recente basata su mobilita' assoluta e consumi eccessivi. Deve essere formula diversa in cui i sindacati sono chiamati a collaborare con noi. Molto passera' attraverso il lavoro, che deve essere nuovo e verde. Il capitale ha scelto il Green, perche' premia chi va li'" ha concluso Sala auspicando una "collaborazione" tra il Comune e altri enti, come il terzo settore, i sindacati e le universita'. "Una parte dei fondi del Pnrr saranno usati per la fase di ripresa post pandemia Milano, e in particolare, per garantire una "strategia coerente con il multicentrismo vero che va sostenuta pero' da servizi necessari per ogni singolo quartiere".