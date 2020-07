Sala: "Milano ha voglia di ripartire. Ricandidatura? Non ho un piano B"

"I milanesi sono preoccupati, ma c'e' gran voglia di ripartire; il gap con l'Italia potrebbe ampliarsi". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi ai microfoni di Rtl 102.5 "Vedo i milanesi preoccupati - ha detto - sono molto consapevoli e sappiamo che abbiamo davanti uno o due anni di grandi sofferenze. Io per il lungo termine non sono preoccupato per Milano, perche' la citta' ha capacita' dal punto di vista dell'Universita', della creativita', dell'industria che la faranno tornare ad essere quello che e'. Anzi credo che il gap che c'era tra Milano e l'Italia rischi di ampliarsi, perche' qui vedo una gran voglia di ripartire, devo ancora capire se questa cosa vale per tutto il paese".

"Se mi ricandidero' a sindaco di Milano non mi preoccupero' dei miei avversari, nessuno come me puo' farlo", ha affermato poi il sindaco di Milano. "Io sono innamorato di Milano e dell'Italia - ha detto - non so se mi ricandidero', ma e' una dichiarazione d'amore nei confronti di Milano, perche' io voglio il meglio per questa citta', se lo posso essere io e nessuno come me puo' farlo, ma devo sentirmi di essere nelle condizioni per accettare questa sfida". "Voglio essere sicuro di avere le energie - continua - sono convinto di essere la persona migliore. Non mi preoccuperei di chiunque mi mettano contro, se io sono convinto vado avanti a testa bassa, ma voglio sentirmi dentro a questa cosa, penso che sia un discorso serio. Io non mi vedo in altri ruoli, non ho un piano b, il mio piano e' sempre stato ed e' di fare bene il Sindaco di Milano".