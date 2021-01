Sala: "Milano, vogliamo vincere la sfida della mobilità green"

La nuova mappa della metropolitana che viene installata in questi giorni lungo la rete "non solo racconta l'evoluzione della citta' attraverso il potenziamento del sistema di trasporto pubblico, ma testimonia la volonta' di connettere i quartieri e le aree fuori citta', rendendo gli spostamenti interni e in entrata e in uscita da Milano piu' sostenibili". Lo sottolinea il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sulla sua pagina Facebook postando anche una foto del nuovo disegno della rete Atm, dove sono indicate le linee suburbane che collegano a Milano i cittadini della regione e della citta' metropolitana ed e' visibile anche l'intero tracciato della linea M4 che presto vedra' aprire le prime fermate. "Grazie al rinnovamento della flotta dei bus urbani - tutti elettrici entro il 2030 - e al prolungamento della linea M1 fino a Baggio e della linea M5 fino a Monza e Brianza, intendiamo vincere la sfida dell'interconnessione green di Milano, tra quartieri e comuni" ha concluso il sindaco.