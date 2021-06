Sala: "Nazionale italiana e Black Lives Matter: gestione ridicola"

"Lasciatemi dire con la consueta franchezza che il modo in cui è stato gestito il tema dell’adesione della nazionale di calcio alla campagna di Black Lives Matter, al netto di come la si pensi sulla sua utilità, è stato francamente ridicolo": così il sindaco di Milano Beppe Sala con un messaggio sui social ha preso posizione sulla scelta della nazionale italiana di inginocchiarsi all'inizio delle partite degli Europei di calcio solo se lo fanno i giocatori della squadra avversaria, ed in segno di solidarietà verso quest'ultima.

"Si può essere a favore o contro. Ma penso che si debba avere una posizione", ha aggiunto Sala a margine della cerimonia di consegna del 'Premio Campione' organizzato dai City Angels, "e mi sembra un po' semplificativo dire 'ma quelli giocano a calcio'. Tutti noi facciamo un lavoro, è chiaro che tra persone visibili è normale cercare di capire se vogliono testimoniare una cosa o no, a prescindere da quello che vogliono fare questa è una non posizione".

Salvini: "Sinistra ancora contro gli Azzurri, ma basta!"

Le parole di Sala sono state commentate dal leader della Lega Matteo Salvini: "Ancora la sinistra contro gli Azzurri, ma basta! Lasciateli giocare (e speriamo vincere) in pace, che Letta e Sala si occupino di problemi veri, non di inginocchiamenti"