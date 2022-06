Milano, potrebbero sparire le palme e i banani di piazza Duomo

Milano, nuovo bando per la gestione del verde in piazza Duomo

Il Comune di Milano aprira' un nuovo bando per la gestione del verde di piazza Duomo. Al momento nello spazio verde antistante il Duomo ci sono palme e banani, la cui piantumazione aveva provocato qualche polemica. A margine delle celebrazioni per il 2 giugno, il sindaco Giuseppe Sala ha sottolineato: "Siamo aperti anche a nuove soluzioni rispetto alle palme, Milano non disdegna mai le novita' e secondo me potrebbe essere il momento di cambiare. Vedremo, faremo un nuovo bando e vedremo le proposte che saranno presentate".

Sala: "Salone del Mobile, a Milano molto fermento"

Sul Salone del Mobile, che aprira' martedi' in Fiera Milano, "i segnali sono buoni, c'e' molta attesa, in citta' c'e' gia' molto fermento". "Credo che sia molto positivo, capita al momento giusto. Pero' credo che non si debba parlare tanto di ripresa, perche' nessuno sa quale sara' la situazione futura, quanto sara' difficile l'autunno, quanto la pandemia potra' ricolpire. Bisogna portare a casa quello che si puo' in ogni momento", ha aggiunto Sala. Il sindaco si e' poi detto "molto soddisfatto dei dati del traffico aeroportuale di Sea, su aprile sono stati buoni, su maggio le aspettative sono molto buone".

Sala: "Io alla guida di un progetto riformista? Fantasie"

"Nego che, soprattutto per le politiche che arriveranno l'anno prossimo, ci sia spazio per me", per un impegno nella politica nazionale. A dirlo e' il sindaco Giuseppe Sala durante le celebrazioni per il 2 Giugno a Milano, rispondendo a una domanda sulle indiscrezioni che lo vorrebbero alla testa di un nuovo movimento che unisca i riformisti in vista delle elezioni politiche del 2023. "E' una ricostruzione un po' fantasiosa, sono citate persone che io non conosco, pero' rimane il fatto che non posso che continuare a dire che non e' il tempo per un mio impegno politico nazionale. Magari non lo sara' neanche mai, perche' la politica e' fatta di finestre, ma adesso con una riconferma a sindaco di Milano cosi' recente, non e' il mio tempo", ha concluso Sala.

