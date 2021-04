Salone, Sala: non so ancora formula, ma sarà attrattiva

Salone del Mobile, Sala: "Sarà evento molto attrattivo"



"Come sarà la versione non lo abbiamo ancora capito, però sarà un evento molto attrattivo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito della inedita versione settembrina del Salone del mobile del mobile che è stata annunciata ieri. "Per noi settembre è importantissimo perché ci sarà il Salone, ma anche la pre Cop26. C'è l'incontro dei giovani della Cop, sento già quelli della moda che puntano a ripartire a giugno. Penso che settembre sarà molto importante per dimostrare la voglia di ripartire di Milano" ha aggiunto Sala a margine della commemorazione della morte di Sergio Ramelli.



Milano: Sala, rispetto anche Lupi, come Albertini



"In questi giorni ho detto che porto rispetto ad Albertini ma la stessa cosa posso dire di Lupi. Sono persone che conosco da tanti anni. Dopodiche' ci manca solo che mi prenda in carico i problemi degli altri, che ne ho gia' abbastanza io". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della commemorazione per Sergio Ramelli, risponde cosi' a chi gli chiede se alla sfida per le comunali, preferisca come avversario di centrodestra l'ex ministro Maurizio Lupi o l'ex sindaco milanese, Gabriele Albertini.