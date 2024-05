Sala: "Non abbiamo nessuna esigenza di privatizzare Sea"

"Noi non abbiamo nessuna esigenza" di privatizzare Sea, "siccome abbiamo un debito assolutamente sostenibile, di vendere per fare cassa. Io ho sempre detto, se ci fosse un'occasione di sviluppo industriale, nell'interesse del Paese, il Comune puo' considerare una diluizione, ma non per fare cassa. Siamo un Paese con tanti aeroporti, tante fiere, ma poca capacita' di integrazione". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del servizio di Faceboarding all'aeroporto di Linate. "Abbiamo provato, come sapete, per molto tempo a portare avanti un'idea di fusione con Sacbo, che alla fine non e' andata avanti - ha aggiunto -. Il perche' non lo commento, solo lo osservo. Bergamo non ha accettato una diluizione significativa e ha preferito tenersi il controllo al 100% del suo aeroporto. Non dico se sia giusto o meno, ma io ci ho provato per otto anni, ora ci ho rinunciato", ha concluso.