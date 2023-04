Sala: "Olimpiadi come Expo. Ma si sono alzati i costi di materie ed energia"

Sala: "Olimpiadi come Expo, lavoriamo per semplificare"

"E' un continuo aggiornamento, io l'ho vissuto con l'Expo, poi e' chiaro che ci sono sempre complicazioni, e bisogna pensare che tutto si risolve. Pero' giustamente chiedono un continuo aggiornamento e' noi oggi li aggiorneremo sull'avanzamento delle cose. I tempi sono sempre delicati. Quello su cui stiamo cercando di lavorare e di semplificare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione del Premio Internazionale Antonio Mormone in merito all'incontro previsto per oggi con il presidente del Cio Thomas Bach.

Milano-Cortina, Sala: "Si sono alzati i costi di materie ed energia"

"I tempi sono sempre delicati. Quello su cui stiamo cercando di lavorare è la semplificazione. Cosa sta succedendo a differenza di Expo? Che rispetto a quando i progetti" per le Olimpiadi Milano Cortina "sono stati presentati, si sono alzati i costi delle materie e dell'energia", ha aggiunto Sala in risposta alla domanda dei cronisti se qualcosa lo preoccupa riguardo i lavori per la realizzazione delle infrastrutture dei Giochi invernali 2026 nel capoluogo lombardo.

Pattinaggio a Rho Fiera, Fontana: "Spiace per il Piemonte ma c'erano difficoltà"

In merito alla decisione di realizzare una pista di pattinaggio a Milano Rho Fiera "non ho avuto l'occasione di parlare con Cirio, quello che e' certo e' che mi dispiace che non ci sia stata la possibilita' di coinvolgere anche il Piemonte, ma e' ovvio che le difficolta' che sarebbero nate con la realizzazione di una ulteriore sede che non era prevista originariamente, avrebbero creato grossi problemi anzitutto per i giornalisti che si sarebbero dovuti sdoppiare tra il ghiaccio di Milano e il ghiaccio di Torino". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa di presentazione del Premio Internazionale Antonio Mormone. "Stasera avremo un incontro con il presidente del Cio, faremo un po' il punto della situazione. Nessun tema particolarmente delicato - ha aggiunto il presidente- sentiremo il suo parere, se ha delle richieste particolari ulteriori da avanzare, e' un incontro interlocutorio per reciprocamente dirci la situazione".