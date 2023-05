Sala: “Più minori rispetto alle capienze: al Governo chiedo risorse e umanità”

"I nostri servizi si trovano nella condizione di dover accogliere più minori rispetto alle capienze massime previste, con soluzioni improvvisate, che a volte non garantiscono la qualità dell'accoglienza" quindi "la prima richiesta che ho avanzato al governo e sulla quale continuerà ad insistere" riguarda "una struttura governativa di prima accoglienza" per minori stranieri non accompagnati che "non è ancora stata attivata nel territorio della citta' di Milano: al governo chiedo responsabilità, umanità. Il che significa in questo caso anche risorse".

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a parlare dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati dopo che la questione è stata discussa anche settimana scorsa al tavolo in Prefettura col ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sala riepiloga i numeri di un fenomeno che "merita una risposta urgente".

Il sindaco di Milano: “Quest'anno, finora, i nuovi minori privi di accompagnamento arrivati in citta' sono già piu' di 200”

"L'anno scorso i ragazzi stranieri privi di accompagnamento e intercettati dai nostri servizi sono stati quasi un migliaio. Quest'anno, finora, i nuovi minori privi di accompagnamento arrivati in città sono già piu' di 200. Tenendo conto anche di quelli che si nascondono, che non si riesce a intercettare, riteniamo che ci sia una presenza totale intorno ai 1.500 minori (per inciso, sono quasi totalmente maschi)". Uno dei problemi è che "le forze dell'ordine rilevano molti casi di minori segnalati per comportamenti illegali, di varia natura".