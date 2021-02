Sala: "Politica deve saper guidare trasformazione. Da Milano proposte serie"

"La politica deve convincere i cittadini che ha la capacità di guidare una trasformazione. Bisogna confidare in chi mette sul campo un'esperienza, un vissuto convincente per i cittadini. Questo vuol dire avere doti non di linguaggio, ma operative nel guidare la trasformazione". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel corso dell'evento online “Your Next Milano” organizzato da Assolombarda e Milano & Partners con l’obiettivo di promuovere un’occasione di confronto e di riflessione sul futuro della città. "La mia preoccupazione - riporta Mianews - è che mentre le aziende si riadattano molto brevemente perché ne va della loro esistenza e quando c'è una crisi ne escono, la politica lo fa meno: si riadatta nei messaggi, nel linguaggio politico, ma riuscirà a riadattare la sua capacità di guida?", ha concluso Sala.

"A Milano ci sarà un periodo difficile, ma possiamo recuperare molto con il recovery plan. Milano si candida e abbiamo fatto delle proposte serie e concrete", ha spiegato il sindaco Sala. "Secondo le regole dell'Europa si possano finanziare investimenti in alcuni settori specifici, progetti cantierabili in fretta, per esempio investimenti che hanno un ritorno certo e credo che sia obbligatorio confidare nelle capacità delle città di attivare queste leve. Se noi in Italia avremo duecento e passa miliardi credo che a livello di governo non so quanto si sia in grado di investirne ogni anno. Forse 10-20 miliardi? Ma non di più. Per cui è necessario confidare sugli enti territoriali e sulle città che lo hanno sempre fatto", ha concluso Sala.