Sala: preparavo l'Expo e lottavo contro il cancro

La testimonianza di Beppe Sala è al centro del sesto episodio di 'Tre Desideri', la serie di 12 puntate narrate dalla giornalista Daniela Ducoli, che ha vissuto la stessa esperienza dei protagonisti. Persone, note e meno note, narrano i desideri coltivati durante la malattia come uno scudo contro la paura e realizzati una volta giunti al termine delle terapie oncologiche. L'episodio del podcast con il sindaco di Milano - riporta una nota - è stato realizzato grazie al sostegno di Intesi Group, Certification Authority fornitore di Firme Elettroniche, Identità Digitali e Posta Certificata. A lanciare la serie, in occasione della campagna Nastro Rosa 2023 contro il tumore al seno, è stata Mara Maionchi, protagonista del primo episodio. Altre quattro le puntate 2023. Nel corso del 2024 Lilt presenterà altri cinque podcast. I prossimi episodi daranno voce a Caterina Caselli e Giulia De Simone delle 'Susine Pelate'. ''Tre desideri'' è disponibile sulle principali piattaforme audio free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast).

Sala: preparavo l'Expo e lottavo contro il cancro

La puntata con Sala è disponibile da martedì 30 gennaio. La Lilt di Milano Monza Brianza ricorda infine che il tema della Giornata mondiale contro il cancro è 'Close the care gap', che mette in rilievo la possibilità di ridurre l'impatto globale del tumore grazie alla capacità di fare sistema. Ciascuno può fare scelte significative per la propria salute e per quella degli altri, adottando stili di vita salutari - ricorda la nota - programmando visite periodiche ma anche sostenendo Lilt nei suoi tanti progetti, per aiutarla a essere sempre più il riferimento della prevenzione oncologica in Italia.