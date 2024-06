Sala: "Rappresentare un centrosinistra liberale, progressista e vincente"

"Credo che un errore clamoroso per chi fa politica sia cercare le differenze anziche' le cose che accomunano. E questo e' un problema che spesso tocca il centrosinistra. E' qualcosa che non dobbiamo fare. Noi dobbiamo avere la consapevolezza di rappresentare un'alternativa all'attuale governo". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo mercoledì sera alla festa di fine campagna elettorale di Azione per le Europee. "Noi dobbiamo rappresentare il centrosinistra, qualcosa che sia liberale, progressista e piantato con i piedi solidi nella nostra storia. Noi dobbiamo avere insieme la volonta' di rappresentare una alternativa convincente e che puo' vincere. Io voglio vincere, che e' una cosa molto diversa. Noi dobbiamo voler vincere per ritornare a governare questo paese come e' stato governato non molto tempo fa. Diamoci da fare, stiamo insieme, troviamo le cose che ci accomunano", ha concluso.