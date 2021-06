Sala replica a Salvini: "Avversari vicini nei sondaggi? Poi non si candidano"

Sala replica a Salvini: "Gli avversari vicini nei sondaggi poi non si candidano"

Non si è fatta attendere la risposta di Giuseppe Sala al leader della Lega Matteo Salvini, che oggi ha dichiarato: "Il dato certo è che anche senza il nome del candidato della squadra il centrodestra, stando agli ultimi dati, è avanti al centrosinistra a Milano. Se io fossi in Letta o in Sala sarei preoccupato."

Così la replica di Sala: "Io per come sono fatto vivo preoccupato di ogni singola cosa perché attraverso la preoccupazione così sto più attento. Rimane anche il fatto che sono un po’ iper razionale e non capisco il perché da mesi qualunque candidato che viene proposto è vicino a me o in vantaggio su di me e poi nessuno si candida. La mia razionalità non me lo fa capire, però probabilmente Salvini saprà qualcosa che io non so", commentando il fatto che Matteo Salvini stamattina ha detto che secondo i sondaggi Sala dovrebbe essere preoccupato perché il centrodestra sarebbe in vantaggio nonostante non abbia ancora il candidato. Come avversario, Sala ha detto: "Mi aspetto un civico se seguo le parole di oggi di Salvini".