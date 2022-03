Sala: "Riconoscimento a Craxi da Milano? Non sono contrario"

Un riconoscimento per Bettino Craxi da Milano “io credo che debba arrivare e debba essere una cosa voluta dalla città e dalla cittadinanza. Ma credo che sia stato sbagliato quasi rimuovere la parola socialismo dal nostro vocabolario. Nel mondo ci sono istanze, soprattutto tra i giovani, per la trasformazione ambientale e per il socialismo, per cui io spero che arrivi. Io non sono contrario, voglio solo che arrivi attraverso un consenso e per questo ho chiamato il Consiglio comunale ad attivarsi e che non sia una forzatura”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della commemorazione di Filippo Turati al Cimitero Monumentale.

Mani Pulite, Sala: "Finanziamento pubblico ai partiti, tema da riaffrontare"

Ai cronisti che gli hanno chiesto se, a 30 anni da Mani Pulite, sì siano fatti passi avanti nella comprensione di quel periodo, il sindaco ha detto: “Penso di sì. A chi dice che non è cambiato niente dico che non è così. Poi ci sono anche gli eccessi, il fatto che prima i partiti si finanziavano in certi modi, non mi riferisco solo ai socialisti ma era una cosa di uso comune. Adesso i partiti devono vivacchiare e credo che prima o poi bisognerà affrontare, ma non mi pare questo il momento, la questione del finanziamento pubblico ai partiti”.

