Sala, Salone: "Confermata presenza Mattarella. Dimissioni Luti brutto segnale"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha confermato la sua presenza all'inaugurazione della prossima edizione del Salone del Mobile. Lo annuncia il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video messaggio su Facebook, all'indomani della bufera che si e' abbattuta sulla kermesse dopo le dimissioni del presidente Claudio Luti. Il sindaco mostra la lttera che ha ricevuto ieri dal Qurinale. "Ci conferma - dice - la disponibilita' del presidente Sergio Mattarella a essere a Milano il 5 settembre per l'inaugurazione del Salone del Mobile".

"Il Salone del Mobile e' in bilico per la percepita indisponibilita' di una parte degli espositori ad esserci e le dimissioni di ieri del presidente Claudio Luti non sono certo un buon segnale", ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, lanciando poi un appello agli imprenditori affinche' riflettano sull'importanza di non far saltare la manifestazione.

Rifletteteci, siate generosi e sappiate anche che altre citta' europee potrebbero reclamare il ruolo capitali del design. Sala esorta quegli imprenditori dell'arredo incerti se partecipare o meno al Salone del Mobile in programma a settembre, e che ne stanno mettendo a rischio la fattibilita'. "Capisco - dice il sindaco - che in questa fase voi avete, come tutti, pagato le conseguenze della pandemia, ma decisamente di meno e che ci sono categorie come i ristoratori, gli albergatori, i servizi, e chi si occupa di comunicazione e molte altre categorie che hanno bisogno di lavorare. Ecco in questo momenti le comunita' si stringono, e non esiste un tema di debiti o crediti, esiste il tema della generosita'". Inoltre, osserva Sala, e' vero che "la collaborazione tra Milano e l'arredo attraverso il Salone del mobile e' ultra decennale ma stiamo attenti perche' non e' cosi' scontato che non ci siano altre citta' europee che in queste difficolta' possano inserirsi e possano reclamare un ruolo importante nel design, cosa che da sindaco di Milano io non posso permettere. Rifletteteci" e' l'esortazione.

"Mi voglio rivolgere tramite i media e spero di avere la citta' con me, agli operatori del Salone del mobile, del mondo dell'arredo - continua - . Se i loro dubbi sono che i tempi sono stretti lo capisco ma tutti noi abbiamo fatto i salti mortali in questa fase per cercare di porre rimedio alle urgenze che la pandemia ci h portato ad affrontare". Dunque "se il dubbio e' che il loro investimento non avra' il ritorno degli anni precedenti, non e' un dubbio, lo so bene anche io - ammette - , pero' noi sono mesi che stiamo lavorando per approntare protocolli sanitari, per pensare ale questioni logistiche, per mettervi nelle condizioni di partecipare".