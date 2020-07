Sala: "Salvini sindaco a fine carriera? Milano merita di più"

"Non e' una bella dichiarazione... e' un po' svilente". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commenta cosi', a margine della presentazione del Coima esg City Impact Fund, la dichiarazione del leader della Lega Matteo Salvini che si e' detto interessato a candidarsi alla poltrona di primo cittadino, pero' non alle prossime elezioni del 2021, ma "a fine carriera". "E' come dire 'solo quando saro' vicino alla pensione mi dedichero' a Milano', ma Milano merita di piu'" ha concluso Sala.