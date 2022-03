Sala: "San Siro? Club disposti a confronto". E sulle polemiche sui brick...

Sala: "Su San Siro, Inter e Milan dispobili a dibattito pubblico"

"In questi momenti difficili mi sono imposto di non essere polemico e cercare di essere il più tranquillo ed educato possibile e quindi continuerò su questa via. Sto ai fatti e non faccio nessun commento. I fatti sono che le squadre mi hanno scritto proprio una settimana fa, dandomi la disponibilità al dibattito pubblico e anzi dicendo che procederanno a costruire un progetto che possa essere oggetto del dibattito pubblico. Le cose sono due: o è la Gazzetta dello Sport che sta fomentando polemiche, oppure devo considerare che la lettera che mi hanno inviato era priva di significato. Non lo so, ma io continuerò a fare la mia parte e voglio evitare che ogni mia parola suoni come polemica o come ostacolo alla realizzazione di questo progetto. Io andrò avanti comunque". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, - come riporta Mianews - commentando quanto pubblicato oggi in un articolo della Gazzetta dello Sport secondo cui le squadre Inter e Milan sarebbero pronte a costruire lo stadio fuori Milano.





Dopo le dichiarazioni, il sindaco Sala, sul tema stadio, posta anche un commento sui social, pubblicando la comunicazione di Inter e Milan in merito al dibattito pubblico. "Come vedete dall’immagine - scrive Sala -, le squadre una settimana fa mi hanno confermato che stanno predisponendo il dossier per il dibattito pubblico. Una settimana fa, non sei mesi fa. E dalla ricezione di questa lettera non succede più nulla.Oggi la Gazzetta dello Sport esce con questo scoop sull’intenzione di Inter e Milan di costruire il nuovo stadio altrove. Delle due l’una. O la Gazzetta è solo alla ricerca del “titolo”, oppure le squadre a me dicono una cosa (anzi la scrivono) e ad altri danno una versione diversa. Avendo tra le mani un atto ufficiale voglio pensare di più alla prima ipotesi.In ogni caso vorrei però dire a tutti che in questo difficile momento storico l’Amministrazione Comunale ha anche molto altro a cui pensare".

Sala: "Su acqua del sindaco in brick polemiche incomprensibili"

"L'unica cosa che ho fatto è postare una foto, visto che ho trovato il brick fuori dal mio ufficio dalla mia assistente. Non sapevo neanche di questo progetto. Non lo dico per deresponsabilizzarmi, ma mi viene da pensare che una comunità o qualcuno che si perde in queste cose, non vede i problemi che ci sono. Con i problemi che abbiamo ci perdiamo in queste polemiche? Una scelta loro, ma tanto incomprensibile", ha detto - come riporta Mianews - il sindaco Giuseppe Sala commentando la polemica sull'Acqua del Sindaco, imbottigliata in brick in tetrapack su iniziativa di Mm e contro la quale il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico ieri ha annunciato un esposto alla Corte dei Conti.

