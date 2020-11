Sala: sanità lombarda da rifare, dai medici di base ai rapporti con i privati

"Dai medici di base ai rapporti con i privati qui e' tutto da rifare. Sono sotto gli occhi di ciascuno le carenze e le difficolta' manifestate dalla sanita', soprattutto territoriale, in questi drammatici mesi in Lombardia. Da ultimo con la vicenda dei vaccini antinfluenzali". In un'intervista a Repubblica, il sindaco di Milano, Beppe Sala, muove contro il modello della sanita' lombarda: nelle ultime settimane "ho molto limitato la mia critica, perche' ci sono momenti in cui e' piu' importante stare vicini alla comunita', tutta, il quotidiano ancora ci preoccupa, ma e' tempo di guardare al futuro".

Secondo Sala, il modello di gestione della salute cosi' com'e' stato sinora praticato dal centrodestra va cambiato "radicalmente" ma al momento, osserva "non vedo alcun pensiero strategico in proposito venire fuori dalla giunta regionale" in quanto "occorre fronteggiare le sfide demografiche e sociali e saper cogliere le opportunita' tecnologiche e di innovazione clinica che si stanno presentando. Qui serve un'universalita' del servizio". Il sindaco propone "l'istituzione di un'Agenzia per il governo della sanita'" nella quale "devono essere chiare responsabilita' e competenze di ogni attore del nostro sistema sanitario" e che "puo' anche assumere la forma di Azienda pubblica" ma "avra' la responsabilita' di coordinare tutto il sistema e di governare anche l'offerta del privato accreditato da una posizione di forza e competenza. L'Agenzia potra' farsi carico di gestire gli acquisti sanitari e i concorsi per il reclutamento del personale. Al fianco di essa abbiamo poi bisogno di un soggetto che si occupi veramente di innovazione, ricerca, telemedicina e incrocio e valorizzazione dei big data. Anche da qui passa la sostenibilita' di un vero progetto di riforma". Ora, conclude il primo cittadino milanese, "va riequilibrato il rapporto e va introdotto un sistema di rimborsi al privato che non si basi solo sulla fatturazione della singola prestazione, ma che tenga conto del risultato dell'intero percorso di cura" e "serve garantire la continuita' dell'assistenza del paziente lungo tutto il percorso medico. Sara' una rivoluzione e, ovviamente con la giusta progressivita'". "Si puo' fare", assicura Sala.