Sala: Scalo Porta Romana buona notizia, spero seguano presto gli altri scali

"Una buona notizia e ce n'era bisogno" quella dell'aggiudicazione da parte di un consorzio formato da Prada, Coima e Covidio dell'ex scalo ferroviario di Porta Romana, con gara pubblica da parte di Fs. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala su Facebook commenta l'operazione auspicando che seguano altri grandi progetti per gli altri scali della citta'. L'interesse di queste societa' "e' anche un atto di fiducia rispetto al futuro della nostra citta' - sottolinea Sala. "E' anche molto positivo per la comunita' milanese in funzione di quello che succedera' qui" in quanto circa "meta' di questa area rimarra' a verde fruibile per tutti noi" inoltre "qui verra' realizzato il Villaggio olimpico". E Sala ricorda che dopo le Olimpiadi poi, quelle residenze saranno riservate a universitari. "E' il primo scalo, e' una parte del progetto di rigenerazione degli scali ferroviari, il piu' grande progetto di rigenerazione dei prossimi 10 anni. Spero che seguiranno poi velocemente gli altri scali a partire da quello di Farini" conclude il sindaco.