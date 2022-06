Sala: "Serve una stagione riformista per liberare l'Italia dalle paure"

"Questo Paese deve liberarsi di una serie di paure, visto che 'siamo il Paese che per paura che tutti rubino abbiamo dieci volte le regole di Francia e Germania'. Senza una "stagione delle riforme veramente riformista, rimarremo bloccati dall'avere dieci volte le regole francesi e tedesche". E' questo il messaggio che il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto lasciare intervenendo da remoto a Tech Emotion, summit internazionale a tema innovazione organizzato dal Corriere della Sera.

Sala: "La politica deve dare speranza alla gente: così Milano ha fatto Expo e farà le Olimpiadi"

"Io penso - ha aggiunto Sala - che molto dipende dalla politica. Quando parla la politica in questo momento storico alla fine deve dire che ha anche una speranza per la gente, e deve saper coniugare l'immediato con una visione di lungo termine. Noi (a Milano) abbiamo fatto l'Expo e avevamo paura all'inizio. Abbiamo perso l'Ema (Agenzia europea per i medicinali) per un soffio ma poi ci siamo avvicinati alle Olimpiadi e abbiamo vinto. Ora stiamo lottando per avere il Tribunale dei brevetti. Questo modello e' destinato a rimanere unico per Milano? Non penso. Pero' riflettiamo sul fatto che l'innovazione non e' solo tecnologia, e' un modo d'essere. Noi ce la possiamo fare, abbiamo tutto".

Covid, Sala: "Siamo l'unico Paese rimasto con queste regole"

E tornando sul tema dell'Italia e delle sue paure, Sala ha parlato anche di Covid: "Sto bene, ho avuto due giorni di sintomi e nove da asintomatico". Il sindaco ha aggiungo: "Questo paese credo che si debba liberare di una serie di paure, non sottovaluto il Covid ma siamo rimasti l'unico Paese con queste regole - ha spiegato.