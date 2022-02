Sala: "Sì a collaborazione Atm-Atac, ma non ci sarà una fusione"

Sala: Atac-Atm? Non ci sarà una fusione

La nomina del direttore generale di Atm Arrigo Giana nel Cda dell'Atac "non portera' ad alcuna fusione, ma c'e' voglia di collaborare" tra le 2 aziende. A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una conferenza stampa al Politecnico di Milano. "In alcuni momenti della storia Milano e' stata accusata di essere egoista e di non voler aiutare. Ques'operazione ha senso perche' Roma ha grandi qualita', ma dal punto di vista dei trasporti Milano ha qualcosa da insegnare", ha concluso Sala.

Gualtieri, forte collaborazione Atac-Atm

"Il sindaco Beppe Sala ha detto la situazione com'e'. Abbiamo costituito una collaborazione molto forte, a partire da Pnrr e i bus elettrici, poi con l'ingresso del dg di Atm Arrigo Giana nel Cda di Atac. Si lavora dunque ad una partnership". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio, interpellato in merito ai progetti comuni tra Atac e Atm.