Milano, Sala: spero che nella Manovra ci siano i fondi per trasporti

Sala, spero che nella manovra ci siano i fondi per trasporti

"Il bilancio pubblico di Milano dipende in gran parte dal trasporto pubblico sia in termini di finanziamento delle opere sia in termini di spesa corrente. Ora spero che nella manovra di bilancio qualcosa ci sarà, sarà sicuramente molto lontano dalle nostre esigenze ma magari un primo gesto. Rimane il fatto che è un tema". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un incontro con il corpo consolare organizzato dalla Camera di Commercio di Milano.

Sala: Milano le opere le ha sempre fatte, ma diventa sempre più difficile

"Su certe cose ci sono sempre risposte - ha aggiunto Sala -, su altre invece non ci sono, andiamo avanti un po' alla volta. Poi Milano le opere le ha sempre fatte, però diventa sempre più difficile. Ripeto: sul bilancio del comune di Milano c'è solo una grande debolezza che è l'onere derivante da trasporto pubblico".