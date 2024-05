Sala sul Pride: "La Regione Lombardia ha perso un'occasione"

"Come tutti gli anni saro' sul palco del Pride il 29 giugno per ribadire con forza il nostro impegno e vicinanza come amministrazione e la mia come uomo. Milano, dal 2011, da quando e' iniziato il nuovo ciclo di centrosinistra, concede il patrocinio al Milano Pride al contrario, anche quest'anno, di chi ha negato il sostegno, la Regione Lombardia. Un'altra volta Regione Lombardia ha perso l'occasione per patrocinare il Pride, che non significa fare dichiarazione giurata di condivisione di tutto quello che fanno o dicono le comunita' ma vuol dire un atto di sensibilita', vuol dire riconoscere che certe iniziative si svolgono in un ambito sociale e comunitario che meritano l'interesse della comunita' stessa". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante una diretta social.

"Dalla parte di chi sta per i diritti umani"

"Regione Lombardia ha perso un'altra volta l'occasione, ma noi no perche' vogliamo stare con fermezza dalla parte di chi sta per i diritti umani nella loro complessita'", ha aggiunto il sindaco.

A giugno il Pride Month

Il sindaco ha poi ricordato le iniziative del Pride Month, in giugno, pubblicate sul sito del Milano Pride, tra cui la realizzazione del Rainbow Center su cui e' al lavoro il Comune di Milano. Grazie ai fondi del Rainbow Social fund, ha specificato infine, il piano freddo del Comune di Milano si e' arricchito nell'ultimo biennio di un ulteriore centro di accoglienza dedicato a donne senza dimora. "Si parte dai diritti di ciascuno e si costruisce comunita'", ha concluso.