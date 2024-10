Sala sull'Ambrogino a Fedez: "Toglierglielo? Decidano i consiglieri..."

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala interviene, interpellato dai cronisti, sulla richiesta del consigliere del gruppo misto Enrico Fedrighini di togliere l'Ambrogino d'Oro a Fedez dopo che l'inchiesta sulle curve di Milan e Inter ha evidenziato la sua ambigua vicinanza con alcuni dei capi ultra finiti arrestati. "Decidono i consiglieri" di Palazzo Marino, "io sugli Ambrogini non sono tenuto e non voglio intervenire. Io ho detto più volte che lo assegnerei in modo molto diverso, il Consiglio decide ed è eventualmente anche il Consiglio che deve affrontare queste cose"