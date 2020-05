Sala trafitto dalle frecce, bufera sul fotomontaggio di Bastoni

"Chi di voi è di Milano scagli la prima freccia...": sta montando la polemica attorno al post su facebook del consigliere comunale di Milano e regionale Massimiliano Bastoni. Il leghista ha pubblicato una versione modificata della foto che rappresenta il sindaco di Milano Beppe Sala in cima al Duomo durante il passaggio degli aerei delle Frecce Tricolori. Nell'immagine postata ieri, il primo cittadino è trafitto da virtualmente da alcune frecce.

Commenta il capogruppo del Pd a Palazzo Marino Filippo Barberis: Questo post con cui il consigliere comunale e regionale della Lega Massimiliano Bastoni invita a scagliare frecce sul nostro sindaco esprime bene il livello e l'idea politica di questi signori. Penoso, irresponsabile, inadeguato". Aggiunge la deputata milanese del Pd Barbara Pollastrini: "Un’immagine inaccettabile! I vertici della Lega, da Matteo Salvini al presidente della Lombardia Attilio Fontana, dovrebbero pretendere la rimozione immediata del post e le pubbliche scuse di questo loro consigliere comunale. Una foto incivile nei confronti del sindaco di Milano, Beppe Sala, e dello spirito di questa citta".

Bastoni: “Se il Sindaco non fa lo sceriffo, i milanesi faranno gli indiani...”

“Comprendo che l’ironia sull’ennesima immagine social del sindaco scateni la rabbia frustrata di qualche consigliere comunale del Pd. Ma in fondo se Beppe Sala si rifiuta di fare lo sceriffo, parole sue, in merito al rispetto dell’ordinanza anticovid19 non ci si può aspettare che una bella fetta di milanesi non si trasformi in pellerossa con tanto di arco e frecce per trafiggerlo metaforicamente per i suoi grossolani errori.” Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, ironizza sulle accuse dei consiglieri comunali Anita Pirovano e Barberis rivolte al post della sua pagina facebook. “Sicuramente una bella foto che rafforza l’immagine mediatica di Beppe Sala. Mi spiace che la consideri rovinata dal mio sarcasmo”, prosegue Bastoni. “In fondo avrei potuto trasformarlo in un novello San Sebastiano, icona gay e protettore di vigili urbani. Quest’ultimi i grandi assenti dell’emergenza Coronavirus, tenuti a casa proprio da Beppe Sala. Prendo appunti, dalle scomposte critiche del Pd, per il prossimo post".

Roggiani (Pd): "Lega faccia rimuovere immagine indecente"

Nel dibattito interviene anche Silvia Roggiani, segretaria del Pd Milano Metropolitana: "Siamo purtroppo abituati al livello a cui si abbassa la Lega per fare propaganda sui social network, ma questa volta hanno davvero raggiunto il fondo. Invitare a scagliare frecce contro il sindaco Sala è, oltre che di pessimo gusto, molto irrispettoso non solo nei suoi confronti ma verso tutta la città e i milanesi. Nell'esprimere la nostra solidarietà al sindaco facciamo appello ai vertici del Carroccio, perché invitino il consigliere Massimiliano Bastoni a rimuovere quell'immagine indecente".