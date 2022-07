Sala trasloca: va a Roma? No, a casa della compagna Chiara Bazoli

"Adieu": così il sindaco di Milano Beppe Sala annuncia su Instagram il trasloco in corso. Il primo cittadino milanese lascia il suo appartamento in via Goito, zona Brera, dove ha vissuto negli ultimi 15 anni.

Il trasloco di Sala: ma la politica non centra

Qualcuno ha voluto vederci indizi di un imminente trasferimento a Roma, in occasione delle elezioni politiche. Ma per Sala, che ha più volte ribadito la propria intenzione di rimanere al cento per cento concentrato sull'amministrazione di Milano, i motivi sono ben altri: ha infatti deciso di trasferirsi a casa della sua attuale compagna, l’avvocata della Fondazione Feltrinelli Chiara Bazoli. Il sindaco andrà a vivere in zona Risorgimento, non troppo lontano da Porta Venezia.

I follower su Instagram: "Sala vieni a vivere in via Padova"

Inevitabile qualche commento ironico dei suoi follower, che gli hanno suggerito di trasferirsi in quartieri più periferici come via Padova.