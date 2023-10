Sala vuole chiudere il centro-centro di Milano alle auto già tra pochi mesi

Il "centro-centro" di Milano chiuso al traffico privato dal primo semestre del 2024. E' l'obiettivo ambizioso che si da il sindaco Beppe Sala, come annunciato partecipando questa mattina all'evento ''Il Verde e il Blu Festival - Buone idee per il futuro del pianeta", organizzato a Milano da BIP in collaborazione con Beulcke and Partners. Si parla in sostanza del quadrilatero allargato a Matteotti, Case Rotte, fino a Manzoni, ha spiegato il primo cittadino: "E' una piccola cosa, una cosa storica. Da li, poi ci allargheremo. Fidatevi del fatto che agiremo con buonsenso e, inesorabilmente, metteremo in campo qualcosa che va in quella direzione. Se il pubblico dà il buon esempio, il privato è più motivato a fare la sua parte. Se il pubblico dice al privato 'tu devi fare la tua parte e io non la faccio', non può funzionare",

Sala: "Ecco come chiuderemo il centro-centro di Milano al traffico"

Come avverrà la chiusura? Sala ha già un piano: "'In corso Venezia, dall'incrocio con via Senato, ci saranno delle telecamere. Le telecamere registreranno i passaggi. Le macchine private non potranno entrare, a meno che non siano macchine di qualcuno che vive all'interno, che possiedono un garage, o a meno che non siano macchine di chi poi va a parcheggiare nei parcheggi. Li ci saranno altre telecamere, rileggono la targa e annullano la potenziale multa. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché è chiaro che la realtà cittadina è una realtà di shopping, e quindi la dobbiamo rispettare. Puoi entrare con gli Ncc, con i mezzi e con i taxi, lo puoi fare. Oggettivamente, per mia educazione, non è che sia un antagonista del capitalismo. Sinceramente vedere la sfilata di supercar in centro che poi non possono parcheggiare...". "Cambiare le cose non è da élite, da radical-chic, è da tutti. E' un percorso, difficile. E c'è bisogno di coraggio. Il mio lavoro è di dire che bisogna avere più coraggio, con buonsenso", ha aggiunto Sala.

Sala: "Misura condivisa con le case di moda. Pedonalizzazione? Chissà"

"È una misura su cui ho discusso a lungo con gli esponenti soprattutto delle case di moda che sono interessati. Però devo dire con onestà: ho trovato molto consenso sulla cosa. Qualcuno dice addirittura pedonalizzaimo, e chissà se in futuro ci si potrà arrivare'', ha proseguito Sala a margine dell'evento. "E' una misura, a mio giudizio, che non toglie molto, ma che aggiunge tanto perché è significativa e detta un altro passo nel nostro modo di procedere. In centro centro si potrà arrivare in metropolitana, con i mezzi pubblici, con i taxi e con gli Ncc. Quindi crediamo che sia il momento di fare questo ulteriore passo avanti".