Saldi invernali a Milano e in Lombardia slittano al 7 gennaio causa zona rossa

Saldi, Lombardia: data posticipata al 7 gennaio

"La data di decorrenza dei saldi invernali, in Lombardia, è stata posticipata a giovedì 7 gennaio 2021 e dureranno 60 giorni". Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata oggi su iniziativa dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli.

"Lo spostamento dal 5 al 7 gennaio - spiega l'assessore Mattinzoli - avviene, sentite le associazioni di rappresentanza, in seguito alla decisione del Governo di rendere 'zona rossa' l'intero Paese il 5 e il 6 gennaio con il conseguente divieto di spostamento e di apertura degli esercizi commerciali". "Resta confermata la possibilità, su tutto il territorio regionale - conclude Mattinzoli - di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi".

Lombardia, saldi posticipati: Meghnagi (Confcommercio), bene la Regione

Più chiarezza con la partenza dei saldi invernali il 7 gennaio: lo rileva Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano commentando positivamente la decisione di Regione Lombardia. “Le restrizioni per l’emergenza Covid introdotte con il decreto Natale del Governo – ricorda Meghnagi – hanno vanificato l’avvio dei saldi in Lombardia previsto per il 5 gennaio, giorno di zona rossa. A Regione Lombardia - che bene ha fatto a intervenire e che ringraziamo - avevamo perciò chiesto di rivedere la data di avvio dei saldi per tutelare l’attività delle imprese e non penalizzarle ulteriormente rispetto alle vendite online”. “Il 7 gennaio – aggiunge Meghnagi – i negozi non alimentari apriranno alle 10.15. Come rete associativa vie di Confcommercio Milano stiamo già operando per la necessaria attività di informazione. La decisione, in accordo con Prefettura e Comune, è presa per alleggerire il trasporto pubblico e scongiurare gli assembramenti. Uno sforzo che ha l’obiettivo condiviso di evitare un nuovo lockdown”.