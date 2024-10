Salgono su un taxi a Milano credendo di essere a Padova. VIDEO

Salgono su un taxi a Milano credendo di essere a Padova

È virale su web e social un video che ritrae due donne salire su un taxi presso la stazione Milano Rogoredo e, credendo di trovarsi a Padova, chiedono al tassista di portarle in 'Corso Stati Uniti'. La scena, ripresa dalla telecamera dell'abitacolo del taxi e diffusa dal conducente, è alquanto comica e surreale.

Come mostra il video della conversazione, alla richiesta delle donne, il tassista appare confuso e sembra non capire. "È qui vicino, sono solo cinque minuti. Di solito basta che dica corso Stati Uniti e i tassisti sanno immediatamente dov'è" replica una delle due donne. Dopo aver impostato l'indirizzo sul navigatore, il tassista si rende conto che c'è qualcosa che non quadra: Corso Stati Uniti si trova a Padova. Sbalordito, il conducente comunica alle donne di trovarsi a Milano Rogoredo e solo in quel momento, ormai a bordo del taxi, le due donne realizzano non solo di aver sbagliato treno, ma anche città, convinte di essere salite sul treno corretto. Non è chiaro a quando risalga il video, ma sicuramente riesce a strappare una risata.