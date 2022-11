Salini e Bestetti: da FI a FdI. Il passaggio si avvicina. Inside

La notizia ancora non è confermata, perchè di ufficiale non c'è ancora nulla. Tuttavia, secondo i rumors che stanno circolando in queste ore, Forza Italia potrebbe perdere due pezzi importanti e pregiati. Il primo è quello di Massimiliano Salini, europarlamentare ed ex segratario regionale di Forza italia, che potrebbe nelle prossime ore o giorni ufficializzare il suo passaggio a Fratelli d'Italia. Salini ci era rimasto molto male per l'avvicendamento deciso da Berlusconi, che aveva portato Mariastella Gelmini a ricorprire il suo posto. La stessa Mariastella Gelmini che poi è stata a sua volta silurata per lasciare spazio a Licia Ronzulli.

Comunione e Liberazione guarda a Fratelli d'Italia, non al Terzo polo

Il passaggio di Salini è però anche il segnale che sempre di piu il mondo di Cl è in transito verso Fratelli e Giorgia Meloni, contrariamente a quanto si pensava: ovvero che avrebbero migrato nel Terzo polo.

Forza Italia: anche Bestetti tentato dall'idea di andare con FdI

Il secondo passaggio potrebbe essere quello di Marco Bestetti, consigliere comunale eletto con Forza Italia a suon di preferenze a Palazzo Marino ed uno dei grandi esclusi dalle formazione delle liste nelle ultime elezioni politiche. Anche per Bestetti si ipotizzava in un primo tempo che rispondesse ale sirene di Mariastella Gelmni. E invece i bookmakers danno piu probabile il suo passagio a FdI, ipoteticamente già la prossima settimana. Ma la situazione è ancora decisamente aperta: prima di valutare un eventuale approdo a Fratelli d'Italia, pare che sia stato richiesto un incontro chiarificatore con i vertici del partito

