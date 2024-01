Salis, Iezzi (Lega): "Se ti metti nei guai...". Pd: "Parole vergognose"

Salis, Iezzi (Lega): "Se ti metti nei guai..."

"Le immagini di Ilaria Salis non lasciano indifferenti, ma e' doveroso ricordare che partire dall'Italia per mettersi nei guai in Ungheria ha delle conseguenze. In Italia siamo abituati alle carezze per Carola Rackete che sperona una motovedetta della Finanza. Ecco, all'estero, invece, puo' capitare ci sia una impostazione diversa". Parole piuttosto ruvide quelle del deputato della Lega Igor Iezzi. Che così ha commentato la vicenda della giovane milanese comparsa in un aula di tribunale ungherese con le mani ed i piedi legati.

Roggiani (Pd) replica a Iezzi: "Insulti vergognosi a Salis"

Ha replicato a Iezzi la deputata del Pd Silvia Roggiani : "Se l'è cercata! È sempre l'unica risposta che la destra sa dare. E se andandosela a cercare non capita nulla, allora vai con un nuovo reato. Le parole di Iezzi sono insulti vergognosi a un'italiana portata in tribunale con un guinzaglio, un'offesa al diritto alla difesa e alla dignità delle persone che nessuno mai dovrebbe violare".