Salis, Marcora (FdI): "Aler Milano pignori il suo stipendio da eurodeputata"

“Che Aler si attivi subito per pignorare i futuri stipendi da parlamentare europea di Ilaria Salis”. E' questa la richiesta del consigliere comunale di Milano di Fratelli d’Italia Enrico Marcora, dopo aver appreso la notizia che Ilaria Salis, detenuta in Ungheria ma fresca di elezione all'Europarlamento con Avs, avrebbe un debito di più di 80mila euro verso Aler Milano per l’occupazione abusiva per 5 anni di un appartamento di proprietà Aler. Marcora ha proseguito ironizzando “Direi che la cosa positiva della sua elezione nel Consiglio Europeo sia la possibilità di Aler di recuperare l’importante importo dovutogli da Salis".

L'avvocato di Salis: "Non c'è provvedimento che accerti l'occupazione"

Al consigliere di Fratelli d'Italia ha risposto il legale di Salis, Eugenio Losco: "Non c'e' un provvedimento dell'autorita' giurisdizionale che accerti che vi sia stata una occupazione senza titolo dell'immobile. Cioe' non esiste un titolo esecutivo per procedere alla messa in mora e alla richiesta di pagamento. Solo con il titolo esecutivo si potra' richiedere eventualmente il pignoramento". L'avvocato aggiunge: "Non risulta alcuna sentenza che abbia accertato l'occupazione senza titolo da parte della signora Salis dell'alloggio di via Borsi 14. Quella riportata nei giornali e' una contabilizzazione interna, forse necessaria ai fini di bilancio ed e' basata su un accesso nel 2008 senza altri accertamenti".

Marcora ribatte: "Salis? La Soumahoro del Nord"

Ma Marcora, interpellato da Affaritaliani.it Milano, ribatte: "Le questioni sono due. La prima è di carattere amministrativo. Ho chiesto ad Aler le carte perche si proceda con un decreto ingiuntivo. Quando sarà a disposizione, si potrà pignorare. La casa è stata occupata ed Aler ha maturato un credito verso la signora Salis. La seconda questione è politica: chi paga l'affitto ha diritto di rimanere nell'abitazione. Chi fa il furbo no. Cosa ne penso della candidatura e dell'elezione di Salis? Si rivelerà la Soumahoro del Nord..."