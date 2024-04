Salis: Zingaretti, candidata alle Europee? Se utile perche' no?

"Quello che sta passando Ilaria Salis e' una vergogna, e facciamo bene a tenere alta l'attenzione denunciando l'oscena subalternita' del governo. Per quanto riguarda la candidatura e' una valutazione che spetta a lei, alla sua famiglia e al gruppo dirigente del Pd: tutto il resto e' rumore di fondo. Perche' si tratta di una situazione delicata, da trattare con prudenza e non gettare nel tritacarne. Io non so cosa possa comportare la candidatura per la sua situazione, ma se puo' esserle utile mi chiedo: perche' no?". Cosi' alla Stampa l'ex segretario del Pd Nicola Zingaretti.



Salis: Zingaretti: i sondaggi dicono che l'Italia oggi è contendibile

"Le elezioni europee saranno un'occasione di chiarezza. Tensione sulle liste? Io - rimarca - ci vedo un elemento positivo: un anno e mezzo fa si discuteva se il Pd fosse morto, e i poli di attrazione erano Conte e Calenda. Oggi torna a essere protagonista e calamita che attrae". "Se mi candido, giuro, non lo so. In che posto in lista - osserva - dove sara' eventualmente utile. Siamo in una fase di formazione delle liste, la sintesi arrivera' alla fine. Schlein? Lo spirito che sta infondendo la segretaria, per cui tutti e tutte si impegnino e ci mettano la faccia, e' giusto. Poi decidera' lei come declinarlo". "Alle prossime Politiche - conclude - probabilmente vinceremo noi. Se uniti, gia' nel 2022 avremmo avuto piu' voti, e tutti i sondaggi dicono che l'Italia oggi e' contendibile: sicuro non posso essere, ma so che e' un obiettivo a portata di mano".