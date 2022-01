Salone del mobile 2022: date, biglietti, espositori

Salone del mobile 2022: date

La 60° edizione del Salone del Mobile si svolgerà dal 5 al 10 aprile 2022, a Fiera Milano, a Rho. Dopo l’annullamento del 2020 e l’edizione di settembre 2021 straordinaria e limitata, si torna a vivere la straordinaria esposizione dei mobili.60 anni di storia del Salone del Mobile che ha sempre raccontato il mondo del design con prodotti di qualità e livelli altissimi, grazie ai professionisti provenienti da tutto il mondo.

Salone del mobile 2022: biglietti

Il Salone del Mobile 2022 si svolgerà da martedì 5 a domenica 10 aprile, nel Quartiere Fiera Milano, a Rho.L’evento sarà aperto agli operatori di settore e al pubblico che potranno registrarsi e acquistare i biglietti di ingresso direttamente online dalle 9:30 alle 18:30.

Gli ingressi aperti saranno:

Porta Est

Porta Sud

Porta Ovest

Il Salone del Mobile è comodamente raggiungibile con la Metro Linea Rossa, in direzione/fermata Rho-Fiera Milano, Italo Treno ferma abitualmente a Rho-Fiera, e le Frecce Trenitalia effettuano fermate straordinarie in Fiera in caso di grandi eventi. Per ulteriori informazioni riguardanti altri collegamenti, e per acquistare i biglietti quando saranno disponibili, è possibile trovare tutte le informazioni sul sito del Salone del Mobile.

Salone del mobile 2022: espositori

Maria Porro, presidentessa del Salone del Mobile in una conferenza di fine 2021 aveva dichiarato che “con le adesioni ricevute finora, abbiamo già occupato tutti i padiglioni della Fiera”.

L’edizione sarà completa con alcune novità rivolte ai giovani come spiega Maria Porro: “Per la prima volta apriremo un canale Tik Tok: vogliamo aprire un dialogo più fitto con i giovani. Ma anche pensare di raggiungere gli orientali, che molto probabilmente non potranno arrivare”. Ci sarà anche l’uso del Qrcode per impostare già in fiera l’acquisto dei prodotti, rivolto al consumatore finale: “Che, come da tradizione, avrà accesso solo al sabato e alla domenica, il Salone è e deve rimanere una manifestazione professionale». Per il grande pubblico ci sarà invece una chicca: «Un’installazione immersiva a Palazzo Reale: sarà il nostro regalo a Milano”.

Espositori di primo livello internazionale saranno presenti all’edizione 2022. Come riporta l’evento gli espositori risponderanno a tre requisiti e tipologie stilistiche: Classico, che attinge ai valori di tradizione, artigianalità e maestria nell’arte di realizzare mobili e oggetti in stile classico; Design, prodotti espressione di funzionalità, innovazione e grande senso estetico; xLux, settore dedicato al lusso senza tempo riletto in chiave contemporanea. A QUESTO LINK arà è possibile conoscere tutti gli espositori presenti.